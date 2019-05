Repubblica, Azzi a CN24: "Dopo la gara Sarri sembrava deciso ad andar via, qualcosa potrebbe esser cambiato. OK Di Lorenzo ma al Napoli serve un attaccante"

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live”, trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre Campania. Ecco quanto affermato:

“Al momento per Sarri la partita non è ancora conclusa. Subito dopo la finale ho avuto l’impressione che il tecnico avesse già preso la decisione di andar via ma stanotte potrebbe essere accaduto qualcosa che ha mischiato le carte. Lui ha sofferto la freddezza che lo ha circondato ed il fatto che i calciatori lo hanno seguito, almeno inizialmente, con poco entusiasmo. Poi negli ultimi mesi qualcosa è cambiato, la vittoria di ieri potrebbe aver mischiato un po’ le carte. Saranno decisive le riunioni di oggi e di domani. Se Sarri avrà risposte concrete relative al suo ruolo ed alla stabilità della sua situazione, allora potrebbe restare. Non credo che nelle intenzioni di De Laurentiis ci sia l’idea di vendere il Napoli. Di Lorenzo mi sembra più adatto alle richieste tattiche di Ancelotti ma credo che per fare la differenza servano un centrocampista ed un attaccante. Soprattutto un attaccante dal momento che questa squadra anche quest’anno ha prodotto tanto ma ha faticato a concretizzare. Sarri al Chelsea è dovuto scendere a compromessi andando a modificare quelle che sono le sue idee che aveva cercato di imporre inizialmente, addirittura provando Hazard falso nove perché portava troppo palla".