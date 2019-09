Report, il conduttore: "Presto inchieste sulla tifoseria del Milan e sull'omicidio Piscitelli! Tifo juventino? Fa piacere che la società abbia collaborato"

Notizie Calcio - Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Quando abbiamo proposto l'inchiesta sulla tifoseria juventina, abbiamo fatto semplicemente il nostro lavoro. Mi fa piacere che la Juve abbia collaborato, dando un notevole aiuto agli inquirenti. Mi raccontavano un particolare che uno dei capi ultras bianconeri coinvolto in questa vicenda, aveva un sottoposto che nel frattempo cercava di fregarlo (testuale, ndr) proprio con la vendita illegale dei biglietti per le partite. Da questa inchiesta emerge la necessità di rivedere il concetto di responsabilità delle società perché abbiamo visto che ci sono ancora sacche di illegalità che condizionano tutto l'ambiente, spesso con la violenza. Si segua l'esempio dell'Inghilterra e soprattutto si metta mano al reato di bagarinaggio perché non puoi cavartela semplicemente con una sanzione pecuniaria rispetto ad un giro d'affari milionario. Tutti dovremmo dare un segnale forte, anche la stampa sportiva dovrebbe tenere sempre accesi i riflettori su questo fenomeno, anche se non è la prima volta che le denunce dei giornalisti finiscono nel dimenticatoio. A Report, comunque, proporremo anche altre inchieste sul calcio, parleremo del Milan ma anche dell'omicidio del capo ultras della Lazio, Piscitelli".