Repice: "L’addio di Giuntoli? Siamo sempre portati a valutare i ds per il mercato, in realtà mettersi in mezzo tra Spalletti e De Laurentiis non sarà stato agevole"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Radio RAI Francesco Repice, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rudi Garcia in Francia ha vinto il campionato con il Lille, ed anche la coppa nazionale, prima di arrivare ad una Roma forte ed ambiziosa con giocatori di qualità a partire da Francesco Totti: ha dato filo da torcere con la velocità di Gervinho in attacco, il suo Napoli non deve sorprendere ma essere continuo, e sono sicuro che non verrà meno a questo fondamento, toccando poco della squadra di Spalletti. Il Napoli ha acquisito certezze che verranno bene per la prossima stagione, è una squadra che gioca a memoria e bisogna solo capire come entrare nello spogliatoio: i giocatori dopo 40 secondi ti pesano e sanno chi sei. L’addio di Giuntoli? Siamo sempre portati a valutare i ds per il mercato, in realtà mettersi in mezzo tra Spalletti e De Laurentiis non sarà stato agevole: sarà una mancanza importante, chi lo sostituirà sarà capace di svolgere quel ruolo complicato?”