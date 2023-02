Renica: "Simeone decisivo ma con la Roma è stata la vittoria della rosa"

Alessandro Renica ha parlato ai microfoni di Canale 8, durante Legends:

“Simeone in gol con la Roma? Ogni volta che entra è determinante, così come lo era già stato con Milan e Cremonese. Questa è stata la vittoria della rosa, della squadra. Errori come quello di Smalling sul gol di Simeone ai nostri tempi non si facevano, il calcio è cambiato: in alcune cose in meglio, per altre in peggio. Su alcune cose il calcio è migliorato, per esempio la costruzione dal basso. Ma su tante altre cose ci sono errori madornali. Simeone in gol con la Roma? Ogni volta che entra è determinante, così come lo era già stato con Milan e Cremonese. Questa è stata la vittoria della rosa, della squadra. Errori come quello di Smalling sul gol di Simeone ai nostri tempi non si facevano, il calcio è cambiato: in alcune cose in meglio, per altre in peggio. Su alcune cose il calcio è migliorato, per esempio la costruzione dal basso. Ma su tante altre cose ci sono errori madornali”.

Su Kvaratskhelia:

“E' partito in maniera impressionante, poi ha avuto un calo. Ufficialmente è stato male ma lo vedo un po' distratto, non vorrei che fosse per via delle voci di mercato”.