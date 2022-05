Renica: "Non cedere Koulibaly per 100mln fu un'ottima scelta, vi spiego il motivo"

L'edizione odierna del Mattino pubblica una lunga intervista all'ex difensore azzurro Alessandro Renica. Al centro delle domande la cessione di Koulibaly

il ciclo di Koulibaly, quindi, non è finito? «Gli acquisti fatti fin qui sono chiari: Kvaratskhelia, Olivera, elementi con ingaggio basso, età giovane e tante promesse.Ma senza un elemento come Kalidou, come faranno a crescere questi nuovi azzurri?».

Col senno di poi, fu un errore non venderlo per 100milioni? «No, anzi perme fu un’ottima scelta. Trattenere lui significa far crescere tutta la squadra, valorizzare calciatori come Rrahmani che gli gioca accanto e rende di più. Kalidou rappresenta le fondamenta del palazzo Napoli».

Ipotesi due, Koulibaly ceduto: cosa accade? «Cambia tutta la stagione: lo scudetto non puoi più nemmeno sperarlo,ma devi ripartire quasi da zero. Non converrebbe al Napoli, deve già fare a meno di Insigne, non può salutare nella stessa estate anche Kalidou».