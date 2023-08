Renica: "Nessun appagamento, questo Napoli è giovane e affamato. Raspadori? Può giocare con Osimhen e su Ostigard..."

Alessandro Renica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L'aspetto psicologico è quello di essere appagati dopo la vittoria dello scudetto ma questa è una squadra talmente giovane che mi fa pensare che si possa escludere questo pensiero. Raspadori? Un giocatore che può far male e alla Juve lo ha fatto ma è una seconda punta che potrebbe giocare vicino a Osimhen sfruttando i suoi spazi. Ostigard? E' in crescita, meritava un po' più di spazio ma Spalletti non lo riteneva opportuno. In prospettiva è un giocatore molto interessante. Se Garcia mantiene il risultato dello scorso anno ha già fatto un grandissimo lavoro".