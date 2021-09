Renica: "Napoli sensazionale ad Udine, ma l'atteggiamento dei friulani è stato discutibile"

Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Renica, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ad Udine è stato sensazionale, ha funzionato tutto per tutta la partita. L'atteggiamento dell'Udinese è stato discutibile, è stato rinunciatario e confusionario. Cinque difensori bloccati per proteggere Silvestri ed hanno lasciato degli spazi enormi... Anguissa mi ha impressionato subito perché ha personalità e forza fisica, poi Spalletti ha capito subito come collocarlo tatticamente. Il problema del Napoli è sulla corsia di sinistra: stimo molto Mario Rui, ma ogni tanto anche lui ha bisogno di riposare. Rrahmani? Aspetto qualche partita più probante per guidicarlo, ancora non mi ha convinto pienamente".