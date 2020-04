Renica: "Il Napoli avrebbe avuto tante possibilità di eliminare il Barcellona se avesse giocato subito..."

Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Renica, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21:

"Barcellona? Il Napoli avrebbe avuto tante possibilità di passare se avesse giocato subito dati i tanti infortunati in casa blaugrana. Le partite le vince chi ha i campioni in campo. Se il Barcellona recupera una serie di elementi sarà u fattore che penalizzerà il Napoli. Gare a porte chiuse? Sono aspetti individuali, ognuno può reagire in modo diverso. Nel mio caso, tendenzialmente mi isolavo e mi saliva quella voglia che avevo sin da bambino di vincere la partita. A me non cambiava niente"