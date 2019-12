Renica: "Gattuso è la scelta più logica per sostituire Ancelotti ma non ha la bacchetta magica: servirà tempo"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli, in onda il giovedì dalle 21 alle 22 su Napolimagazine.com. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso è la scelta più logica per sostituire Ancelotti anche se dovremo aspettare il verdetto del campo. La scelta dell'ex milanista ha senso perché in questa squadra è mancato il carattere e Gattuso è bravissimo a caricare la squadra. Il modulo concettualmente dà identità, casomai nello sviluppo della partita puoi anche cambiare adattandoti all'avversario, dipende da tante situazioni di gioco, per me non è la cosa più importante. Il Napoli di Ancelotti commetteva tanti errori non solo per il modulo ed è lì che bisogna agire, sui dettagli, perché in Serie A ogni partita presenta tante difficoltà. Se De Laurentiis pensa che i risultati possano arrivare promettendo di togliere le multe, è fuori strada. Personalmente ho sostenuto che Diego (Maradona, ndr), supportato da uno staff importante, ad esempio come quello di Gattuso, sarebbe stata una bella scommessa per la panchina del Napoli, sono convinto che sarebbe capace di creare la giusta alchimia con i giocatori, darebbe un'anima alla squadra, anche perché dovrebbe concentrarsi solo sulla testa dei calciatori. Chi dice che non è capace di allenare una squadra non capisce nulla e non conosce Maradona. Il Napoli ha una rosa da zona Champions però ha perso molti punti per strada, soprattutto con squadre medie e piccole, Gattuso non ha la bacchetta magica e avrà bisogno di un minimo di tempo per rimettere in sesto la squadra anche se sono sicuro che ci sarà una reazione”.