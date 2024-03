Renica: "Difensori Napoli, sempre gli stessi errori! Per questo Calzona ha scelto l'attacco come miglior difesa"

Ultime news SSC Napoli - Alessandro Renica, ex difensore azzurro, ha parlato all'edizione odierna de Il Mattino di Napoli. Ecco alcuni passaggi salienti:

"Difesa Napoli? Spero che stasera cominci a vedersi qualche progresso, altrimenti il Napoli sarà costretto sempre a pagare dazio. Calzona può fare quello che gli permette questa rosa. La difesa è un problema da sempre per il Napoli. E non è un problema risolvibile. Ci sarà sempre da soffrire per gli azzurri.

I difensori devono fare meno errori di tattica applicata. Ma sono recidivi: sono quelli che li fanno da sempre e ne fanno tanti. Dovrebbero leggere meglio le situazioni. Invece di marcare in area, si limitano a coprire ed invece di guardare la palla e l'avversario guardano solo la sfera. Così facendo non potrai mai essere nella posizione corretta per intervenire. Se si possono correggere certi errori? È possibile, ma dipende anche dalla qualità del giocatore e dal tempo a disposizione. Lavorando sulle situazioni e ripetendole puoi limitare certe distrazioni che finora si sono consumate in quantità industriale. La lista è lunga: gli azzurri hanno preso tantissimi gol così. Questa è un'annata in cui è successo di tutto.

Calzona accetta di incassare pure qualche gol con l'idea però di farne sempre uno in più degli avversari. La migliore difesa è l'attacco, insomma. La cosa che mi lascia un po' perplesso è l'intestardirsi nel voler sempre uscire dal basso: non ha senso quando sono tutti presi di posizione e tu fai il passaggio lento e prevedibile e non provi a scavalcare il centrocampo. Sopratutto se davanti hai uno come Osimhen che può far male".