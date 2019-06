Renica controcorrente: "La coppia Manolas-Koulibaly non mi convince, potrebbero avere questo tipo di problema"

Ultimissime calcio Napoli - Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La coppia Manolas-Koulibay sarebbe fortissima in fase difensiva ma potrebbe avere qualche problema in importazione ed organizzazione del gioco, non sarebbero complementari. Entrambi hanno bisogno di un leader al loro fianco che guidi la difesa, insieme potrebbero faticare. Senza Albiol il Napoli perde tantissimo, lo si è visto anche quest’anno quando è mancato. Lo spagnolo è tatticamente imprescindibile nel guidare tutti i movimenti dei compagni arretrati, il Napoli per sostituirlo avrebbe bisogno di un profilo simile. Luperto? E' un buon prospetto ma avrebbe bisogno di fare esperienza accumulando minuti da qualche altra parte".