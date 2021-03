Renica: "Contatto Bakayoko-Theo troppo lieve. Gattuso? Giudizio da sospendere: per tre mesi non ha potuto lavorare sul campo"

Ultime notizie Napoli - Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Contatto Bakayoko-Theo Hernandez? Troppo lieve per dare il rigore, a conferma di ciò c'è il fatto che i giocatori del Milan non hanno protestato in maniera troppo veemente. Senza il lavoro settimanale per tre mesi non può fare esercitazioni tattiche. Per tre mesi ha dovuto fare solo lavoro sulla lavagna e non sul campo, che in realtà è quello che ti resta per davvero. Se giochi tre partite in una settimana una la sbagli per forza. Il giudizio andava sospeso perché Gattuso si è trovato a gestire un periodo infernale. Koulibaly ha fatto una grande partita, ma su Leao ha perso l'uomo ed ha fatto un errore madornale. Per fortuna ci è andata bene".