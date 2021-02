Renica: "Come si fa a criticare Gattuso? La colpa è della società che non gli ha preso un vero bomber"

Napoli Calcio - Alessandro Renica, ex difensore di Napoli ed Hellas Verona, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Io mi aspettavo che in tanti facessero i complimenti a Gennaro Gattuso. I partenopei, contro il Genoa, hanno fatto ben 24 tiri verso la porta avversaria. Allora mettiamoci d'accordo: cosa vogliamo da questa squadra e, soprattutto, dall'allenatore? Quando tira poco, lo critichiamo. Stesso discorso quando produce tante occasioni da goal. Come si fa a criticare l'allenatore del Napoli? Può darsi che io non capisca nulla di calcio, ma non posso fare altro, da allenatore quale sono, che fare i complimenti a Gennaro Gattuso. La mancanza di tranquillità? Può darsi. A volte i difensori dovrebbero spazzare in avanti, cercare le punte. Non è sempre necessario costruire dal basso prendendosi dei rischi inutili. Il vero problema del Napoli è che manca un grande attaccante in grado di andare in doppia cifra. Osimhen? Ci voleva un bomber già fatto, non un giovane bravo in prospettiva. La colpa è della società che non gli ha preso un attaccante di grande valore"