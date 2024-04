Alessandro Renica ha commentato il pareggio del Napoli contro il Frosinone:

"Sarebbe ora che Rrahmani sedesse un po’ panchina perché è un disastro non è giudicabile…mi obbligate ad aggiungere visto che parlate male di Ostigard, che state attaccando l’unico che in difesa non ha commesso errori, siete non obiettivi o incapaci di analizzare".