Reja: "Napoli, scudetto meritatissimo! Sarò al Friuli per il match, De Laurentiis dopo l'addio mi ha chiamato spesso"

Edy Reja, ex allenatore di Udinese e Napoli, ha rilasciato una intervista al Messaggero Veneto. Ve ne proponiamo uno stralcio.

Ha nominato una delle tante sue ex squadre: venerdìa Lecce c’era ancora chi si ricordava del friulano Reja, tanti in questi giorni celebrano anche la rinascita del Napoli con Reja al timone.

«Vero, ho fatto anche l’allenatore del Lecce, ma sono stato là quasi trent’anni fa e solo per un paio di mesi: ero stato chiamato a metà stagione per risollevare una situazione oramai compromessa, non c’è stato nulla da fare. A Napoli è stata tutta un’altra storia»

È in buoni rapporti con tutti?

La prossima sarà il Napoli. Sarà la partita scudetto dopo il rinvio di ieri...

«Verrò allo stadio Friuli per vederla. In questi giorni in tanti mi hanno chiamato da Napoli per dirmi che questa rincorsa tricolore parte da lontano, dalla mia gestione. E da quella di Pierpaolo Marino come dirigente, Marino che è tornato adesso all’Udinese e che giovedì sarà contento se alla fine il Napoli si porterà a casa lo scudetto»