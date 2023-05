Reja: "Il Napoli ha iniziato con un friulano e terminerà in Friuli l’attesa per lo Scudetto"

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Udinese-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Come vivo questa giornata? Aspettavamo un momento prima la vittoria del campionato. Il Napoli ha iniziato con un Friulano (lui, ndr) e terminerà in Friuli l’attesa per lo Scudetto. Tutti stanno aspettando il coronamento di questa annata straordinaria. Io vivo a 30km dalla Dacia Arena e già dalla scorsa giornata mi ero ripromesso di essere qui, speriamo di poter festeggiare alla fine.

In estate sono andati via tanti giocatori importanti, ma sono arrivati calciatori straordinari. Prima c'erano delle prime donne ed è venuta fuori la squadra con l'abilità di Spalletti. Quello del Napoli è stato un percorso di continua crescita, De Laurentiis al timone è uno che non sbaglia mai. Non ha mai fallito un'annata".