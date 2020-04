Reina: "Liverpool la tappa più bella, a Napoli ritrovai il sorriso e mi divertii con Sarri"

Ultimissime calcio Napoli - Pepe Reina ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mundo Deportivo: "Cercherò di allungare la mia carriera fin tanto che testa e fisico reggeranno. Non so, ma non penso di giocare oltre i 40 anni. Poi mi piacerebbe diventare allenatore. La mia tappa più fortunata è stata Liverpool, lì ho giocato meglio. Al Napoli ho ritrovato il sorriso dopo l’anno in Germania. Con Sarri mi sono divertito. Il Bayern? Era un’opportunità irrifiutabile. Sono cresciuto, avevo davanti uno come Neuer. Guardiola forse è il miglior allenatore che ho avuto, vede cose che altri non vedono. Anche se a dire la verità Sarri è stata la persona più influente che abbia mai visto in una squadra".