"CORONAVIRUS, Fase 2: il Tg1 questa mattina ha parlato della straordinaria esperienza del Loreto Mare, trasformato in 20 giorni in un’eccellenza per la lotta al COVID-19. Domani in Campania riaprono le attività di ristorazione. La nostra parola d’ordine è “Campania Sicura”".