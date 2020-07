Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CN24:

"Vogliamo far conoscere la regione Abruzzo e nel nostro mandato abbiamo investito tanto in questo senso. Poterlo fare attraverso il Napoli calcio è una grande opportunità di far conoscere la nostra regione a decine di milioni di tifosi nel mondo. Vogliamo dimostrare di essere all'altezza di ospitare una squadra di questo livello".