Reginaldo: “Lukaku abituato al calcio di Conte, ha una missione durante le partite"

Reginaldo, calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Conte ha sempre detto di volere Lukaku, un attaccante abituato al suo calcio. Con il mister a Siena giocavamo col 4-2-4, un modulo diverso rispetto a quello del Napoli. Un attaccante come Lukaku attira l’attenzione dei difensori e quindi, nel caso del Napoli, libera Kvaratskhelia o Neres o Politano. Neres? Fare bene a Napoli ti fa aprire le porte per tutti i campionati, giocare in Italia non è semplice ma lui ha le qualità. Spero in futuro possa aiutare anche la Nazionale brasiliana”.