Reggio Emilia, l'ass. Curioni: "Felici di ospitare Napoli e Juventus, aspettiamo l'ufficialità. Peccato per l'assenza dei tifosi..."

Ultime notizie calcio Napoli - Raffaella Curioni, assessora con delega allo sport del Comune di Reggio Emilia, è intervenuta in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Se la notizia della Supercoppa italiana a Reggio Emilia sarà ufficializzata saremo molto felici perché accoglieremo due grandissime squadre del calcio italiano come il Napoli e la Juventus. E’ un grande riconoscimento per la nostra città, insieme alla Regione. Il Mapei Stadium è un grandissimo stadio, moderno, che ha tutto per ospitare eventi di questo tipo. Non ci saranno ovviamente i tifosi e questo ci dispiace, ma è giusto così perché la priorità è la salute dei cittadini”.