Record, Granada a CN24: "Sono 7 i positivi dello Sporting, rimborseranno il club azzurro! Wendel? Lo vuole il Napoli, ma non lo cederanno"

Ultimissime calcio Napoli - Ricardo Granada, giornalista di Record in Portogallo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "CalcioNapoli24Live":

"Cos'è successo ieri? Era un'amichevole molto attesa quella di Sporting-Napoli. C'erano tre calciatori inizialmente positivi, già nel pomeriggio poi ci han detto di sette calciatori del club portoghese positivi al Coronavirus.

Tempistica? Chiaramente legata alla mattina, secondo le nostre fonti. Il club lo sapeva dalla mattina, già prima di mezzogiorno. Il tutto sarà accaduto dopo la partenza degli azzurri, partiti intorno alle 10.20. Se la notizia è circolata verso le 11-12, lo Sporting non ha avuto modo di avvisare il Napoli.

Wendel? Sappiamo che lo vuole il Napoli, ma in questo momento s'è inserito anche il Monaco: io non penso sarà ceduto per meno di 25 milioni di euro. E' fra i nomi più importanti dello Sporting, ritengo sia difficile che se ne privino. Anche per l'allenatore è troppo importante. Nel calciomercato non si sa mai, ma ad oggi non credo possa lasciare lo Sporting

Gattuso era molto irritato dopo l'annullamento dell'amichevole, il Napoli ha chiesto di allenarsi sul campo dello Sporting. Non so di quanto, ma ci sarà un rimborso del club portoghese al Napoli per questa trasferta senza poter giocare".