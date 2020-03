Calciomercato - Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La Juventus o la Nazionale francese per il futuro? Non mi hanno chiamato. Io sto pensando solo al Real Madrid. Non so niente. Si dicono tante cose...".