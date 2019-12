Ultimissime calcio Napoli - Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Ancelotti? Quando si spezza la corda non si possono mandare via tutti i calciatori, ma è l'allenatore a pagare per tutti. Da noi i metodi di Carlo erano perfetti perché aveva tante stelle che sapevano cosa fare. Il non usare il pugno di ferro o la frusta è servito qui per vincere"