Real Madrid, Carvajal: "Tra tre giorni arriverà una partita chiave per la qualificazione agli ottavi di Champions"

Il difensore del Real Madrid Dani Carvajal ha analizzato ai canali ufficiali della società il pareggio contro il Siviglia:

"Siamo venuti per vincere e c'eravamo riusciti anche se ci sono state anche fasi di sofferenza. Visto lo svantaggio iniziale, il pareggio va bene. Continuiamo. Abbiamo lottato molto. È vero che è mancata fluidità nel gioco, era difficile arrivare al tiro in maniera pulita e comunque le occasioni non sono mancate. Complimenti al gruppo. Riposiamo, perché tra tre giorni arriverà un'altra partita chiave. Stiamo vedendo il miglior Carvajal? Obiettivamente mi sento molto bene, sto vivendo uno dei miei momenti migliori. Continuiamo così. La scomparsa di Bobby Charlton? Il mondo del calcio piange la sua scomparsa. Un campione del mondo e d'Europa. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. È una figura difficile da ripetere in questo sport".