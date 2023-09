Real Madrid, Carvajal: "Capisco la scelta di Gabri Veiga in Arabia, a 20 anni è difficile rifiutare un'offerta simile"

Le parole di Daniel Carvajal, difensore del Real Madrid, che ha toccato il tema Arabia Saudita riguardo la scelta dei connazionale Gabri Veiga di andare a giocare a soli 20 anni in quel campionato. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Marca: "Ha appena 20 anni e che gli arrivi un'offerta finanziaria così alta, lo capisco perfettamente. Quando sono andato in Germania ho firmato un contratto di cinque anni e la prima cosa che ho fatto è stata comprare una casa per i miei genitori. vengo da un quartiere umile, è comprensibile".