Real Madrid, Bellingham: "Abbiamo preso male i due gol subiti dal Napoli! Dimostrata la nostra forza, potevamo fare meglio"

Ultime notizie Napoli - Ai microfoni di Prime Video, nel post-partita del match di Champions League Real Madrid-Napoli, è intervenuto il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La prestazione? Direi che è andata bene, avremmo potuto fare meglio invece di subire due gol: abbiamo raccolto il momento per sfruttare ciò che facevamo. Abbiamo preso male i due gol subiti, ce l’abbiamo messa tutta ed abbiamo dimostrato di essere forti per continuare nel nostro cammino in Champions League.

Io sono nato per giocare per il Real Madrid? I miei compagni mi hanno dato la forza necessaria, sono nato per giocare in qualsiasi condizione: sono responsabile e sfrutto la mia concentrazione.

Stavo cercando mia mamma durante la partita? Bisogna essere gentili, sono importanti per noi.

Poco a poco sto imparando lo spagnolo, è stata una partita molto bella“