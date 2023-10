Real, Ancelotti a Sky: "Partita tra due squadre molto forti! Napoli? Una bella esperienza"

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Sky Sport in vista del match di Champions League tra Napoli e Real Madrid:

“Tornare in Italia è sempre un piacere, poi torno come allenatore del Real Madrid quindi è ancora meglio. A Napoli ho passato bei momenti e altri complicati ma alla fine resta una bella esperienza”.

Ha giocato contro Maradona al San Paolo

“Era dura (ride, ndr). E’ particolare, il ricordo di Maradona è sempre molto vivo in tutti i tifosi e in tutti gli avversari che ci hanno giocato contro perchè era Maradona. Grande giocatore e grande persona, non si è mai lamentato di qualche colpo che riceveva. E’ sempre stato molto onesto. E' una partita che arriva presto in una competizione importante. Sarà uno spettacolo interessante, le squadre sono forti e accreditate per passare il turno. Da osservatore esterno sono due squadre forti. La progressione di Di Lorenzo è stata enorme da quando è arrivato qua. E’ cresciuto anno dopo anno e sta facendo una carriera ottima".