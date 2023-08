Ravezzani: "Juve fortunata ma serve bomber: Chiesa e Vlahovic non sono Osimhen"

A TMW Radio durante "Maracanà" ha parlato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani:

“Buona la prova del Milan, anche se il secondo tempo in calando è stato un po' deludente. Delle vittorie delle big bisogna valutare anche le avversarie, la difesa di Pioli ha mostrato qualche sbavatura di troppo e con un attacco più potente rispetto a quello del Bologna sarebbero stati dolori. C'è anche un problema di qualità dei difensori, ognuno dei quattro ha dei limiti, serve un leader, un giocatore di sicuro affidamento. Il Milan che ha vinto lo scudetto ha avuto il momento magico di Kalulu e di Tomori, ma è stato appunto solo un momento.

La big che mi ha più convinto? La Juventus ha avuto anche un po' di fortuna: pronti via tiro deviato e gol, poi rigore rocambolesco, 2-0 ed è finita. Ci sono partite che iniziano troppo bene. Allegri deve risolvere la vicenda Vlahovic, serve un grande attaccante per vincere, il serbo e Chiesa non possono secondo me garantire quello che ha fatto Osimhen lo scorso anno per il Napoli. Juve e Milan sono chiamate a confermarsi, ho visto un Bologna modesto, sulla carta doveva essere la trasferta più difficile ma nel complesso mi ha deluso".