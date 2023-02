Ravanelli: "Osimhen è tra i primi tre attaccanti al mondo! Dal Napoli è arrivato un messaggio di paura per tutta la Champions"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Dal Napoli martedì sera è arrivato un messaggio di paura per tutte le squadre di Champions League, in campionato gli azzurri è come se giocasse contro avversari sotto quota: è troppo più forte degli altri, ed in Champions ha una marcia in più. Dopo la partita ho chiesto a Spalletti della transizione negativa, mi sembrava di rivedere il Barcellona di Guardiola per la capacità di riconquista della palla.

Osimhen è tra i primi tre attaccanti al mondo, per forza, aggressività e determinazione: non tutti gli attaccanti avrebbero fatto ciò che ha fatto lui quando si è conquistato il rigore a Francoforte. Ha una forza devastante, a differenza degli altri attaccanti: ieri mi divertivo con mio figlio e facevamo il conto degli attaccanti capaci di attaccare la profondità, quelli che fanno entrambe le fasi e vengono anche incontro al portatore di palla sono pochi. Osimhen con Haaland lo fa, e forse Victor nella qualità tecnica può ancora migliorare: se colma questo gap, diventerà il numero uno senza storie.

Spalletti sa come comportarsi anche con i giocatori che giocano di meno, questi ultimi non devono mai abbassare la guardia perchè il momento può arrivare sempre"