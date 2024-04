Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di Pressing in onda su Italia 1:

"Festa eccessiva per i calciatori del Napoli? Una bella soddisfazione per loro e una risposta alle critiche dei tifosi. A Monza il Napoli ha ritrovato delle cose che hanno rimandato allo scorso anno. Il Napoli è stato assente in questa stagione e i calciatori hanno tirato fuori l'orgoglio, dimostrando di essere quelli che hanno vinto il campionato".