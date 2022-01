Ravanelli: "Inter più forte di tutti ma l'Atalanta può vincere lo scudetto"

Fabrizio Ravanelli vede bene sia l’Atalanta sia l’Inter per la vittoria finale dello Scudetto. Ospite di Tiki Taka su Italia 1, ha dichiarato:

"Io credo che sia stato giusto il pareggio, perché si sono affrontate due squadre che hanno giocato. Abbiamo fatto le lodi all’Inter: credo che sia sotto gli occhi di tutti che sta giocando molto bene. Ma quello che ha fatto l’Atalanta è stato un qualcosa di memorabile: ha giocato con otto assenti che sono fondamentali. Ha una lunga panchina, ormai l’Atalanta non si può più nascondere: se mancano otto giocatori titolari, affronta l’Inter e mette in difficoltà la squadra più forte del campionato vuol dire che ha fatto un qualcosa di eccezionale. Non si può nascondere, è forte e non ha giocatori che sono al di sotto di Inter, Juventus e Milan: una squadra fortissima. Può vincere ancora lo scudetto l’Atalanta? Secondo me sì".