Rastelli: "Se il Napoli va su Conte ingaggerebbe il meglio che c'è! Italiano invece..."

Calciomercato Napoli - “Sarà fondamentale riuscire a chiudere questa stagione nel miglior modo possibile, con prestazioni migliori, con i risultati che ti possono dare una mano e uno spiraglio sul futuro per capire su quali giocatori puoi puntare. Se finisce così la stagione - ha detto l’allenatore ed ex azzurro Massimo Rastelli a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - lo scenario della rivoluzione ci può stare, ma non sempre è il caso di farlo”

“Non è il caso di buttare il bambino con l'acqua sporca. La dirigenza dovrà essere brava ad analizzare gli errori di quest'anno in tempo rapidi e porre rimedio. Se il Napoli va su Conte ingaggerebbe il meglio che c'è sul mercato, è molto bravo a costruire, ha grande credibilità, si farebbe rispettare dalla società, dai calciatori, dall'ambiente e anche dagli avversari, è molto meticoloso. Italiano è un allenatore giovane che ha fatto vedere tante belle cose. Sono due profili totalmente diversi. De Laurentiis deve capire qualche è quello giusto per il nuovo Napoli con il timing giusto"