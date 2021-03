Rastelli: "Napoli deve recuperare calciatori e serenità: questo campionato è ancora tutto da scrivere"

Napoli Calcio - Massimo Rastelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Rastelli

“Il Napoli ha fatto una partita giusta e convincente. Per loro è un momento che permette di recuperare calciatori e serenità per scrivere questo finale di stagione. Il Napoli ha recuperato Mertens che è bravo a giocare tra le linee ed abile sotto la porta. Insieme ad Insigne ha personalità, si fa sentire dai compagni. Sassuolo? Riposare incide tantissimo, soprattutto in questa stagione per il tour de force unico. Poter preparare la partita in una settimana, aiuta molto".