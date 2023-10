Raspadori: "Vittoria importante, peccato solo per il gol preso. Abbiamo giocato l’uno per l’altro. Sul mio ruolo preferito…"

Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine di Verona Napoli:

“Quello che dovevamo fare e che più ci piace fare dando il 100%. E’ una vittoria importante, peccato per il gol subito. Ci prendiamo tutto quello di positivo che abbiamo fatto, ora pensiamo alla gara di martedì in Champions.

Il mister cerca di fare le scelte in funzione alla scelta migliore per la squadra, noi siamo tutti con la testa collegata per fare prestazioni come oggi. Stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare per vincere le gare, la più grande nostra passione è giocare al calcio così come l’allenatore è allenare. La nostra ambizione, la nostra mentalità è questa.

Avere compagni come Kvara ti aiuta, una delle cose più importanti di oggi è stata giocare l’uno per l’altro. Il mio ruolo preferito? Mi sento punta centrale, mi sento più a mio agio nelle zone centrali"