Raspadori: "Vi spiego perché ho scelto la maglia numero 81, c'entra Napoli!" | VIDEO

Ultime calcio Napoli - Giacomo Raspadori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Ecco un estratto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Numero maglia 81? Sì, il Cholito era arrivato prima di me e ha scelto il 18, il numero che avevo in precedenza al Sassuolo. Ero molto legato al 18 perchè è la mia data di nascita. Ho deciso di invertire puntando sull'81 approfittando anche del fatto che il prefisso di Napoli è 081. Spesso andiamo in auto insieme con Simeone e Sirigu. Nel tragitto parliamo di tante cose, siamo delle menti sopraffine. A Osimhen toglierei il colpo di testa, è pazzesco. Al Cholito toglierei il movimento in area. A Kvara l'uno contro uno così come Lozano. A Politano invece il tiro a giro".