Raspadori: "Sette finali? L'obiettivo è quello di scendere in campo per cercare di vincerle tutte"

Ultime notizie SSC Napoli - Serata di beneficenza a Palazzo Caracciolo, che vede la presenza anche di De Laurentiis e alcuni giocatori del Napoli, fra i quali capitan Di Lorenzo e Giacomo Raspadori: un evento, Pink Tie Ball, che è il Charity Gala che Susan G. Komen Italia organizza per sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare a nuovi progetti nell’azione di contrasto ai tumori del seno.

Giacomo Raspadori durante la serata ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Tg3 Campania:

"Segnare così rapidamente col Monza? In così poco tempo è la prima volta, è stata una bella sensazione. Ma penso sia un aspetto fondamentale riuscire a riportare, in più minuti possibili, nell'arco dei novanta minuti di gioco quel genere di prestazione, quel genere di lavoro collettivo. Ed è quello su cui ogni giorno cerchiamo di lavorare. Sette finali? L'obiettivo è quello di scendere in campo per cercare di vincerle tutte. Penso che sia l'obiettivo migliore che possiamo metterci in testa, poi una volta che saremmo scesi in ccampo con la mentalità di volerle vincere tutte, vedremo cosa accadrà dopo"