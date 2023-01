Raspadori ricorda Vialli: "Notizia tremenda, mi sei entrato dentro! Sempre con me i valori e la tua energia, mi ha insegnato una cosa"

Ultime notizie Napoli - Dopo la scomparsa di Gianluca Vialli, tutto il mondo del calcio piange il campione italiano. Protagonista nello staff di Mancini anche dell'ultimo Europeo, vinto dagli azzurri. Fra le fila di quella rosa c'era anche Giacomo Raspadori.

E proprio Raspadori ha voluto ricordare Gianluca Vialli dopo la scomparsa con questo messaggio via Instagram:

"Penso che tu non voglia che noi piangiamo, solo i bei ricordi possono alleviare il dolore, sono grato dei momenti in cui ho potuto condividere la tua presenza... Sarai sempre un esempio per tutti! È stato un onore averti conosciuto, grazie Gianluca".

Ma Giacomo Raspadori è intervenuto anche in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', aggiungendo

"La notizia della morte di Vialli è stata tremenda per chi come me ha avuto la fortuna di conoscere Gianluca. E' una di quelle persone che ti entrano dentro e ti fanno sentire da subito importanti. E' stato uno di quelli che mi ha trasmesso valori e sono sempre dentro me. Ci ha insegnato a goderci ogni singolo momento. Quando ho conosciuto Gianluca già era malato, ma ci ha sempre trasmesso grande energia. Sin dai primi allenamenti a noi attaccanti in Italia ci ha sempre cercato di dare consigli e farci vedere alcuni movimenti in area quando stava meglio fisicamente. Ha sempre provato a darci dei piccoli segreti calcistici e umani. Mi hanno aiutato tanto".