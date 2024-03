Raspadori: "Non siamo guariti, c'è tanto lavoro da fare e siamo dietro in classifica! Ma siamo una squadra vera"

Ultime notizie SSC Napoli - Giacomo Raspadori ha parlato a Rai Sport al termine di Napoli-Juventus 2-1, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sicuramente una soddisfazione personale importante, ma come sempre è giusto mettere davanti il lavoro della squadra: abbiamo fatto una grande partita, siamo rimasti in partita anche nei momenti di difficoltà e non era semplice. Avevamo bisogno di questa partita e vittoria in casa, davanti ai nostri tifosi: siamo felici.

Napoli tornato? Nella nostra testa dobbiamo sapere che c'è tanto lavoro da fare, siamo indietro sulla classifica e dobbiamo essere lucidi. Sapere che stiamo migliorando e facendo grandi passi in avanti ma non siamo guariti: abbiamo bisogno di lavorare, questa settimana abbiamo qualche giorno in più. Attraverso il lavoro possiamo dare continuità a ciò che di buono abbiamo fatto".