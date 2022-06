Raspadori: "Mertens è l'attaccante più forte che ho visto! Koulibaly il difensore più completo"

Giacomo Raspadori, quasi 80 presenze e 18 gol in Serie A all'età di 22 anni, è uno degli attaccanti più promettendi del calcio italiano. Quest'anno al Sassuolo ha disputato un'ottima stagione e si comincia a parlare di lui sempre più insistentemente anche in ottica calciomercato.

Raspadori su Mertens e Koulibaly

Ultime notizie. Nel frattempo Raspadori ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek, durante la quale ha avuto occasione di parlare anche di due calciatori del Napoli, in particolare Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. In particolare, quando gli hanno chiesto chi è l'attaccante più forte che ha visto giocare dal vivo, Raspadori ha risposto: "Mertens. Mi colpisce la sua facilità di tiro, il sapersi procurare occasioni da gol e la disponibilità nell’aiutare la squadra. Dico lui anche perché gli somiglio per caratteristiche".

Poco dopo, gli hanno chiesto chi è stato il difensore che lo ha fatto soffrire di più e lui ha citato un altro calciatore del Napoli: "Koulibaly. Il più completo dal punto di vista fisico e tecnico".