Raspadori: "Le scene all'aeroporto dopo Juve-Napoli mi resteranno dentro per sempre. Sul mio ruolo..."

Ultimissime Calcio Napoli - Intervista a Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli, protagonista prima nel ritiro di Dimaro e ora anche a Castel di Sangro, ha parlato nel corso di un'intervista a Il Mattino. Ecco due brevi estratti su suolo e quel Juventus-Napoli in cui ha segnato:

Raspadori, togliamoci subito il pensiero: dove le piace giocare?

«Mi sento attaccante, è quella la mia natura. Mi piace occupare quella posizione lì in campo. Ma poi posso giocare dove vuole Garcia, stiamo provando anche altre soluzioni, mi va bene anche in difesa se c’è bisogno. Con Spalletti ho avuto già questo genere di evoluzione tattica e sono pronto in questa stagione a continuare».