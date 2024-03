Raspadori: "Io innamorato del mare di Napoli! Me lo sono portato a casa..." | VIDEO

L'attaccante Giacomo Raspadori è il protagonista del nuovo spot di Pasta Garofalo, sponsor SSC Napoli.

Raspadori racconta la città di Napoli

Raspadori ha rilasciato una piccola intervista, parlando d’amore prendendo spunto da un oggetto molto particolare, il mare. Una scelta, la sua, che dimostra ancora una volta come questa città sappia entrarti dentro come nessun'altra.

Le parole di Raspadori per Pasta Garofalo: "Quando sono arrivato a Napoli, la prima cosa che ho visto è stata il mare. Un momento che mi ha segnato e che mi porterò per sempre dentro". Poi mostra una piccola boccetta d'acqua con la scritta "Acqua di Napoli" e ammette: "Me lo sono portato a casa". Raspadori continua: "Vedere il Golfo, vedere il Vesuvio, vedere la vista da Posillipo... ci si innamora per forza".

E per finire: "L'amore, quello vero, è quello che ogni giorno ho la fortuna di vedere negli occhi della mia ragazza e della mia famiglia".