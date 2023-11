Raspadori alla Rai: "Con l'Ucraina puntiamo a vincere. Il successo di questa sera è importante"

Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Italia-Macedonia del Nord ai microfoni della Rai:

"La gara è stata fatta dall'inizio alla fine escludendo solo la parte in cui abbiamo subito due gol. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo pur sapendo che ci sono cose che non dobbiamo più fare. Voglio sottolineare la grande atmosfera che stasera c'era allo stadio. E' una vittoria importante, che ci permette di lavorare bene in vista della prossima gara che vogliamo vincere. Non pensiamo a risultati diversi, quando indossi la maglia della nazionale devi pensare sempre a vincere. Adesso dobbiamo recuperare al meglio per lunedì".