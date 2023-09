Raspadori a Sky: "Sono un attaccante, in questo ruolo mi trovo a mio agio! Su Spalletti..."

Ultime notizie nazionale italiana - Giacomo Raspadori, attaccante dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro l'Ucraina:

"Giocare da attaccante con caratteristiche diverse? Ringrazio lo studio e tutti per i complimenti. Ho un modo diverso di interpretare il ruolo di attaccante ma è dove mi sento naturale e dove mi trovo più a mio agio. Quindi sono felice di aver giocato in questo ruolo e di aver aiutato la squadra, ma soprattutto della vittoria che è stata davvero importante per noi.

Spalletti? Si fida di me e Di Lorenzo, ce l'ha fatto capire subito, come ha detto anche in conferenza e ha scherzato dicendo che ora per la prima volta può scegliere lui i giocatori. Sicuramente ha fiducia in noi. Abbiamo lavorato più che potevamo in questi giorni, lui cerca con grande passione e voglia di trasmettere quello che pensa e di portarlo in allenamento: noi ci siamo messi a disposizione e abbiamo preparato molto bene questa partita, è arrivata una vittoria importante".