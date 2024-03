Raspadori a Sky: "Non vogliamo più fermarci, eravamo condizionati da momenti negativi! Calzona appena arrivato m'ha detto una cosa"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Juventus, è intervenuto l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il gol di oggi simile a quello contro lo Spezia che inaugurò la corsa scudetto? Sicuramente sapevamo che sarebbe stata fondamentale, l’abbiamo approcciata mentalmente nel modo giusto.

Ogni giorno creiamo qualcosa di giusto, è il risultato dei dieci giorni di lavoro con il mister. Siamo contenti perchè anche quando siamo andati in difficoltà siamo stati ordinati per andare a raccogliere il risultato.

In cosa siamo cambiati con Calzona? Mentalmente abbiamo provato a resettarci, eravamo condizionati da alcuni momenti negativi, e dovevamo liberarci di testa per ripartire con i suoi concetti. Siamo migliorati nella prestazione, anche in campo abbiamo trovato più fiducia e ciò ci ha dato tanto. Non significa che sia finito il percorso di miglioramento, siamo indietro ma se vogliamo raggiungere un obiettivo non dobbiamo fermarci.

Il mio ruolo e dove mi piace giocare? Mi sento più a mio agio centralmente, però non significa che non possa giocare sull’esterno perchè per caratteristiche posso farlo accentrandomi rispetto ad un esterno puro. Il mister appena arrivato mi ha detto che mi avrebbe usato in tutti i ruoli, penso di poterli fare tutti con caratteristiche diverse“