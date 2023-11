Raspadori a Sky: "Dobbiamo lavorare su continuità e cattiveria! In Champions paghi certi errori, ma abbiamo dato tutto"

Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Union Berlino 1-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Duello con Bonucci? Lui deve fare il suo mestiere, pochi meglio di lui sanno farlo. Abbiamo fatto una bella partita, nel primo tempo dovevamo avere due gol di vantaggio. Il pareggio arriva su un nostro grande errore ed in Champions League queste cose le paghi. Poi la gara diventa difficile, ma ci abbiamo messo tutto ciò che avevamo per vincerla. Purtroppo non siamo stati precisi, l’unica cosa da rimproverarci è per il gol subìto e perché non siamo riusciti a farne un altro”.

L’umore del gruppo? Dobbiamo lavorare, è capitato anche in altre partite che non si è riuscito ad avere la stessa continuità e cattiveria per i 90’. E’ stato fatto tutto in modo giusto tranne che in quella ripartenza, siamo stati feroci nel volerla chiudere e non ci siamo riusciti solo per errori tecnici”.