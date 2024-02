Raspadori a Sky: "Arrabbiati per non averla chiusa prima, non solo per il gol preso! Ci proveremo per la Champions, sull'arrivo di Calzona dico..."

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Cagliari-Napoli, è intervenuto l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Delusione? Tanta, è una partita preparata e giocata bene: il rammarico e la rabbia è perchè non siamo riusciti a chiuderla, il gol alla fine fa arrabbiare tantissimo ma non siamo riusciti a segnare il secondo gol nonostante le occasioni avute.

Soddisfatto della prestazione? La nostra testa deve ragionare affinché si pensi di poter far meglio, non stiamo facendo quello che dovremmo per la qualità che abbiamo, ma non dobbiamo pensare che questo sia il nostro massimo.

Per quanto riguarda la Champions League sappiamo che il margine è ampio ma fino alla fine ci proveremo e ce la metteremo tutta.

Cosa cambia con Calzona in panchina? Chiunque abbia la possibilità di far parte del Napoli ha la volontà ed è consapevole di poter esprimere un calcio corale e di qualità: è una idea che cerchiamo ogni giorno, ci sono difficoltà ma lavoriamo sull’ordine difensivo e ciò ci può aiutare anche ad esprimere le nostre qualità in zona offensiva.

Siamo un po’ contratti, quando ci sono i risultati sicuramente è più facile lavorare e trovare energie per costruire. La nostra volontà fino all’ultimo è di fare il nostro meglio, siamo forti e vogliamo dimostrarlo“