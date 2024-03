Napoli - Giacomo Raspadori, ha parlato nel pre-partita di Inter-Napoli ai microfoni di Dazn: "Stasera sicuramente è un’occasione per rifarci dalla delusione dell’eliminazione e avvicinarsi al nostro obiettivo che è ritornare in Champions. Abbiamo 10 finali e siamo consapevoli che per raggiungere il nostro obiettivo, già da oggi, dobbiamo raggiungere la vittoria”.