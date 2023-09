Giacomo Raspadori ha parlato in diretta ai microfoni di Dazn dopo Genoa Napoli:

"Abbiamo avuto una reazione importante, ma ci siamo complicati la partita da soli. Non riusviamo a trovare le linee di passaggio, non possiamo essere contenti. Oggi è stato sbagliato l'aspetto mentale, sapevamo l'ambiente che trovavamo e la partita che avrebbero fatto loro. Non siamo riusciti ad entrare nelle loro linee. Per me è stimolante giocare in una squadra così competitiva".