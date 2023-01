Raspadori a Dazn: "Mettiamo sempre in difficoltà Spalletti, abbiamo lavorato su come battere la Roma"

Ai microfoni di Dazn sono arrivate le parole di Jack Raspadori prima di Napoli-Roma. Queste le dichiarazioni del giocatore del Napoli:

"La Roma va arginata con velocità di palla e pensiero, ci abbiamo lavorato tutta la settimana per questa partita. Noi saremo tutti concentrati per fare al meglio la nostra partita. Noi pensiamo a noi e quest'aspetto ci ha sempre dato qualcosa in più, il mister lo mettiamo tutti in difficoltà e noi ci facciamo trovare sempre tutti pronti, questo ha sempre pagato. Abbiamo tanta voglia tutti di fare il meglio".